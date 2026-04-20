▼4着アスクエジンバラ（岩田康）今できる全てをレースにぶつけられました。次に向けて無事にいってほしい。もう少し体は増えてほしいけど、気持ちのいいレースができました。▼5着フォルテアンジェロ（荻野極）スタートが全てですね。もう少し上手に出してあげられれば良かった。ただ本当に強い競馬をしてくれた。力のあるところは示せたと思います。▼6着サウンドムーブ（団野）5着に入れば、ダービー優先権が獲れたのです