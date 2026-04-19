シドのギタリスト・Shinjiが手掛けるオリジナルブランド「No effect」の第2弾コレクションが発表された。No effectは「余計なエフェクトは一切掛けないナチュラルなモノ」にこだわって発表されているブランド。今作コレクションも前作に引き続き素材の魅力と経年変化を楽しむことができる上、日常使いにも適するよう上品かつシンプルに仕上げられている。今回のコレクションでは牛革、真鍮を使用し小物等を引っ掛けられる実用性