【モデルプレス＝2026/04/19】俳優の秋野暢子が4月18日、自身のInstagramを更新。炊飯器を活用した手料理と副菜2種を公開し、注目を集めている。【写真】69歳ベテラン女優「炊飯器で出来るなんて驚き」お肉ゴロッとお手軽ケチャップライス◆秋野暢子、炊飯器で作ったケチャップチキンライス公開秋野は「炊飯器ご飯にハマってる私」「今度はケチャップチキンライス」とつづり、完成したチキンライスの写真を投稿。炊飯器に鶏もも肉