2026年の干支は丙午にあたる。いまから60年前、1966年の丙午のときには「丙午の女性は気性が荒く、夫の寿命を縮める」といった俗信がまだ世間に根強く、1966年の出生数は前年より25％も減少した。【60歳に】変わらないかわいさも、表情のコミカルさも還暦とはとても思えない松本明子さんでは、今年還暦を迎える「丙午の女」は、実際にどのような人生を送ってきたのだろうか。1966年4月8日生まれのタレント・松本明子さん（60）