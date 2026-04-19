北中米W杯を担当する審判員のリストが公示されたFIFAから2026年北中米ワールドカップを司る審判員のリストが公示された。主審52名、副審88名、VAR30名。前回2022年大会の主審36名、副審69名、VAR24名と比較し、主審は16名、副審は19名、VARは6名増員されている。出場チームが48に拡大し、総試合数が104に膨れ上がった帰結だ。大陸別の主審内訳は、アジア（AFC）が8名、ヨーロッパ（UEFA）が15名、南米（CONMEBOL）が12名、アフ