俳優の福士蒼汰が18日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された「JJ50th Anniversary Fest 2026」とコラボした映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）スペシャルコラボステージに登壇。ヴィラン役のオファーがきた時の心境を語った。今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでユニバース化したもの。舞台は、さま