【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの静まなみが4月16日、自身のInstagramを更新。娘と訪れたグアムでの水着姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】武田真治の22歳下美人妻「抜群のスタイルに釘付け」黒水着姿◆静まなみ、グアム旅行で水着姿披露静は「6年ぶりのグアム 子どもを連れての初めての海外でちょっと不安もあったけど、行ってみたらその気持ちが全部吹き飛ぶくらい最高の時間でした」と綴り、旅行中のショットを複数枚