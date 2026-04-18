◇NBA・プレーイントーナメントウォリアーズ96ー111サンズ（2026年4月17日フェニックスアリーナ）NBAウォリアーズ（西10位）は17日（日本時間18日）にプレーイン・トーナメントでサンズ（西7位）と激突。接戦の展開から最終Qに相手を突き離されて、プレーオフ進出を逃した。クリッパーズを相手に13点差をひっくり返して大逆転勝利を飾ったウォリアーズ。しかしプレーオフ進出に望みをつないで迎えた大一番で最後の1枠を