3月8日から10日にかけてHIPPYのXにて「HIPPYへのメッセージ」が募集された。これは、2026年の全国ツアー＜ROAD TO 武道館 TOUR “BOO DO CAN” デキル！ヤル！デキル！＞の開催に向けて、HIPPY自身からファンへメッセージを求めたものだ。「日常でどんな時にどんなHIPPYの曲を聴いているのか、どんな時にHIPPYの曲からパワーをもらっているかなど、皆さんからのメッセージをお待ちしております」とその思いが伝えられ、そこには「