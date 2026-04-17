3月8日から10日にかけてHIPPYのXにて「HIPPYへのメッセージ」が募集された。これは、2026年の全国ツアー＜ROAD TO 武道館 TOUR “BOO DO CAN” デキル！ヤル！デキル！＞の開催に向けて、HIPPY自身からファンへメッセージを求めたものだ。

「日常でどんな時にどんなHIPPYの曲を聴いているのか、どんな時にHIPPYの曲からパワーをもらっているかなど、皆さんからのメッセージをお待ちしております」とその思いが伝えられ、そこには「いただいたメッセージをツアープロモーションに使わせていただきます！全員でツアーを作っていきましょう！そのために、HIPPYに頑張る力をください！」と綴られていた。

たった3日間の募集期間だったが、届けられた80通を超えるコメントには、温かい思いやほんわかしたエピソード、しっぽりした日常の風景から人生を動かした熱いメッセージまで、たくさんの声が脈を打っていた。ファンから届いたその声のリアルさとありがたさに感銘を受けたスタッフは、その声をスクリーンに映し出すかたちでHIPPYに届け、その様子を動画に収めることとした。映像制作は株式会社パブリックアートが全面協力し、巨大LEDが設置されたBARKS／LuckyFM／パブリックアート共用のカフェエリアが会場に起用された。

映し出された画面を見たHIPPYは、ファンを「本当にありがたい存在」と噛み締めた。ステージに立ちたくてもその機会が得られない時期もあり、ファンの姿がなかなか見えないという長かった時を経てきた今、自分の歌・想いが「ちゃんと届いているんだ」と実感し、大きな感動が込み上げてきたという。

実際アーティストにとって、ファンに届いているという実感を得る機会は意外と多くないのだとか。もちろんライブでは、客席からの熱量や愛情を直接感じることができる。でもライブは一夜だ。そのライブに至るまでの道程では応援の声はなかなか届かない。そんな毎日が日々続いていく。HIPPYは「自分の活動に自信が持てない時間、火がつくまでの“くすぶる時間”というのはやっぱりあるんです」と振り返る。だからこそ、ファンからの言葉が実感を伴って届いたとき、それはアーティストにとって大きな喜びをエネルギーとなっていく。

今はSNSなどを通じてアーティストとファンが直接つながる時代となり、ファンの声は格段に届きやすくなったものの、とはいえ一方でさまざまな言葉が同時に流れ込んでくる環境でもある。「ソーシャルは拾いやすいからこそ喜びにも変えられるんですけど、同時に、自分にそぐわない言葉や批判も届きやすい。その言葉が自分の中で大きく広がってしまうこともある」とHIPPYは語る。だからこそ、純粋に応援してくれる仲間の声をしっかり拾える瞬間は、アーティストにとって特別な意味を持つ。「こうやって直に届けてもらえるのは、本当に幸せなことですし、みんなが頑張れる燃料になりますね」と笑顔を見せた。

そうした思いはライブという場に結びついていく。ライブはアーティストとオーディエンスが互いにエネルギーを交換し、言葉や音を通じて感情を直接やり取りできる特別な空間だ。

「こういう機会をきっかけに、“この人に会ってみたい”と思ってもらえたら嬉しいですし、ライブでお互いにエネルギーを交換できる場がもっと増えていけばいいですね」──HIPPY

音楽は、アーティストが作りリスナーが受け取るだけの一方通行ではない。言葉や感情が行き交うことで、そこに新しい力が生まれていく。「もうひとりじゃないんだと感じられる。自分の音楽が届いて喜んでくれる人がいると知るだけで、その人を大切にしたいと思うし、そこからまた広がっていけばいい」。ライブハウスが埋まり、ホールが埋まり、そしてさらに多くの人へと広がっていく。それが何より幸せなことだとHIPPYは満面の笑顔を輝かせた。

5月にはツアーがスタートとなる。さらにその先には日本武道館という目標も掲げられている。「元気が出ますし、この応援には恥じないように頑張ろうと思いました。こういう喜びは、やっぱり歌にしていくべきだと思うんです。もっといい曲を作りたい、もっと喜んでもらえる楽曲を届けたいという欲が出てきます」と、音楽家としての純粋な衝動をにじませた。

協力◎株式会社パブリックアート

会場◎カフェエリア（東京都千代田区麹町4-2-6 住友不動産麹町ファーストビル9階）

取材・文◎烏丸哲也（BARKS）

＜ROAD TO 武道館 TOUR “BOO DO CAN” デキル！ヤル！デキル！＞

2026年5月6日（水） 広島 CAVE-BE（BAND SET）

2026年5月7日（木） 広島 CAVE-BE（BAND SET）

2026年5月8日（金） 広島 CAVE-BE（PIANO SET）

2026年5月9日（土） 広島 CAVE-BE（DJ SET）

2026年5月10日（日） 広島 CAVE-BE（DJ SET）maegashira ツーマンライブ

2026年5月17日（日） 名古屋 ell.FITS ALL（BAND SET）

2026年5月23日（土） 神戸 神戸VARIT.（DJ SET）

2026年5月24日（日） 大阪 梅田クラブクアトロ（DJ SET）

2026年6月7日（日） 静岡 静岡UMBER（DJ SET）

2026年6月13日（土） 仙台 仙台space Zero（DJ SET）

2026年6月14日（日） 東京 渋谷WWW（BAND SET）

2026年6月20日（土） 愛媛 松山キティホール（DJ SET）

2026年6月21日（日） 岡山 CRAZY MAMA 2nd Room（DJ SET）

2026年6月27日（土） 宇都宮 HEAVEN’S ROCK宇都宮2/3（DJ SET）

2026年6月28日（日） 神奈川 横浜BAYSIS（DJ SET）

2026年7月4日（土） 札幌 Bessie Hall（DJ SET）

2026年7月25日（土） 長崎 三和公民館ホール（DJ SET）

2026年7月26日（日） 福岡 Queblick（DJ SET）

2026年8月15日（土） 広島 ふくやま芸術文化ホールリーデンローズ（BAND SET）

◆HIPPYオフィシャルサイト