ベッドに大集合する猫ちゃん達が可愛くて癒されると話題です。動画には「私も一緒に埋もれて寝たい」「息子くんのベッドは、にゃんこスポットですね！」等のコメントが寄せられ26万回以上再生されているようです。 【動画：ベッドで寝ようとする男の子→すでにネコたちが集まっていて…どう見ても『定員オーバーな光景』】 ベッドに大集合 YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿されたのは、沢山の猫ちゃんを飼