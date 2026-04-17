ファンクラブツアー中のシンガーソングライター・あいみょん（31）が、16日までにInstagramのストーリーズを更新。近影とともに「豊橋ありがどん！」とライブ開催への感謝を綴った。投稿されたのは、2枚の写真と1本の動画。「その日に豊橋で開催されたライブは大いに盛り上がったようで、あいみょんさんの表情も達成感に満ち溢れていました。1枚目の写真では右腕を頭の上に掲げてほほ笑み、2枚目の写真では柔軟体操のようなポーズ