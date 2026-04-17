画像は椎名林檎さんの公式YouTubeチャンネルよりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。衝撃のとんでもエンタメ情報が入ってきましたよ！なんとあの椎名林檎さんが自身のYouTubeチャンネルに非常に興味深いコンテンツをスタートされました！その名も…『好景気パトロール』！！！！！まさに漢字＋カタカナの椎名林檎さんらしさ満開のタイトルです。どうやらこちらのコンテンツは、2026年3月11日に