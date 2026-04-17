元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんと、YouTuberでプロレスラーのシバターさんが、SNSで空中戦を繰り広げている。「ファッション結婚の匂いがするな」三崎さんは2026年3月28日、人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんとの結婚を発表。「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」などと報告していた。YouTube動画では「0日婚」ならぬ「30日婚」だと明かし、仲