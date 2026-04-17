フランクフルトの堂安律がノミネートされたドイツ1部フランクフルトの日本代表MF堂安律が2025-26シーズンのブンデスリーガベストイレブンの候補にノミネートされた。堂安は昨夏にフライブルクからフランクフルトへ完全移籍。新天地でもレギュラーの座を掴み、ここまで28試合で4得点5アシストをマークしている。リーグフェーズで敗退となったものの、今季は欧州最高峰の舞台であるチャンピオンズリーグにも出場した。ブンデ