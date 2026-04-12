愛犬にちなんだ？ホームランの喜び表現米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地レンジャーズ戦に「1番・DH」で先発。初回に4号先頭打者弾を放った。生還後のベンチでは、ミゲル・ロハス内野手と“謎ポーズ”を披露。日本のファンから歓喜の声が上がった。初回にニモの先頭打者弾で1点を先制されたドジャースが、すぐにお返しだ。大谷は初回の打席、右腕ライターが4球目に投じた内角スライダーを高