中国メディアの環球時報は7日、「年間延べ60億人超が国内旅行する中国は旅行大国の座を不動のものにしている」とする米eTurboNewsの記事を紹介した。記事はまず、中国の旅行市場について「巨大なインフラや膨大な人口、急成長する中間層に支えられ国内主導で発展し、世界の基準を塗り替え、現代旅行における規模の意味を再定義している」と伝えた。そして「中国は世界の旅行産業をけん引しているだけでなく、そのあり方そのものを