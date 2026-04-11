の人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」最終シーズンがいよいよ配信開始となった。最強最悪の存在、ホームランダーはその権力を国家にまで及ばせる一方、ザ・ボーイズ側は起死回生の一手に賭けて戦いを続けている。 外道まみれのこのドラマで、ジャック・クエイドが演じたヒューイと、エリン・モリアーティが演じたスターライトことアニー・ジャニュアリ}