最近のイラン情勢はどうか。イランで撃墜された米軍F15戦闘機の乗員を救出するため、2026年4月5日、トランプ大統領は大規模な電撃救出作戦を成功させたと発表した。この救出作戦は、元作戦の失敗からの瓢箪から駒かもしれないが、アメリカ人好みのハリウッド映画さながらだ。賭け市場も見事に出し抜いたトランプ大統領この救出成功を受け、トランプ氏はホルムズ海峡の封鎖解除をイランに迫り、7日の交渉期限に応じなければ軍事攻撃