J1百年構想リーグ地域リーグ第9節 FC東京 0（0(2PK4)0）0 町田15:03キックオフ味の素スタジアム入場者数 28,760人試合データリンクはこちら水曜日の同カード・アウェイゲームで3-0と勝利していたFC東京だったが、この日はなかなかゴールが割れなかった。町田は前回対戦で高いポジションを取っていた中村帆高のスタート位置を下げ、ディフェンスの位置を押し上げることでコンパクトさを保ってFC東京の攻撃を封じた。その結果、F