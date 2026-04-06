J1百年構想リーグ地域リーグ第9節 FC東京 0（0(2PK4)0）0 町田

15:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 28,760人

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水曜日の同カード・アウェイゲームで3-0と勝利していたFC東京だったが、この日はなかなかゴールが割れなかった。町田は前回対戦で高いポジションを取っていた中村帆高のスタート位置を下げ、ディフェンスの位置を押し上げることでコンパクトさを保ってFC東京の攻撃を封じた。その結果、FC東京は466本のパスを成功（町田は272本）させたものの、シュートは6本そのうち枠内シュートは2本に留まってしまった。一方の町田はFC東京のミスをじっくり待ち、そこから逆襲につなげる得意の形に戻った。もっともお互いに得点は生まれずPK戦に。そこでは谷晃生が活躍し、町田が連敗を避けた