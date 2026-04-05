4月6日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第9節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：藤原裕久さん｜長崎サッカーマガジン「ViSta」22:05〜 広島-福岡：中野和也さん｜SIGMACLUBweb22:20〜 川崎F-浦和：江藤高志さん｜川崎フットボールアディクト22:35〜 川崎F-浦和：河合貴子さん｜浦レポ by 浦和フットボール通信22:50〜 FC東京-町田： 後藤勝さん｜青赤