【モデルプレス＝2026/04/05】YouTuberのろこまこあこ（あこ、まこ、ろこ）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】3姉妹YouTuber、浴衣姿で密着◆ろこまこあこ、浴衣姿で腕組みあこはイエロー、まこはレッド、ろこはブルーの花があしらわれた色鮮やかな浴衣姿で登場。腕を組んで闊歩し、トップではまこを囲んで仲良くポーズを決めた