埼玉県川口市で2024年9月、飲酒後に車を運転し、一方通行の道路を逆走して男性（当時51歳）を死亡させたとして、危険運転致死などの罪に問われた中国籍の元少年（当時18歳）の控訴審。東京高裁（細田啓介裁判長）は3月24日、懲役9年の実刑判決とした一審判決を支持して、元少年の控訴を棄却した。一審判決について、弁護側は「事実認定に誤りがある」と主張していたが、退けられた。（ライター・学生傍聴人）●一審は危険運転致死