ELCジャパンの英国発フレグランス ライフスタイル ブランド「JO MALONE LONDON(ジョー マローン ロンドン)」は、2026年3月26日から3月28日(土)までの3日間、ヨドバシJ6ビルディング(東京・渋谷)にて「イングリッシュ ペアー」コレクションの世界を体感できるポップアップイベント「English Pear Festival(イングリッシュ ペアー フェスティバル)」を開催。これに先立ち、3月25日には豪華ゲストを迎えてのフォトコールを実施。山田