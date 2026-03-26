『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）の公式Instagramが、沖縄ロケのオフショットを公開した。 【写真＆動画】渡辺翔太『この世界は1ダフル』オフショット／沖縄でのソロショット／予告映像 3月26日の放送は「沖縄好き1万人に聞いた！絶対に行くべき最強スポット、1日で全部回りますツアー」と題したスペシャル企画。 MCの東野幸治と渡辺翔太（Snow Man）もスタジオを飛び出し、番組にゆかりのあるゲスト・河井ゆずる（