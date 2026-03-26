『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）の公式Instagramが、沖縄ロケのオフショットを公開した。

【写真＆動画】渡辺翔太『この世界は1ダフル』オフショット／沖縄でのソロショット／予告映像

3月26日の放送は「沖縄好き1万人に聞いた！絶対に行くべき最強スポット、1日で全部回りますツアー」と題したスペシャル企画。

MCの東野幸治と渡辺翔太（Snow Man）もスタジオを飛び出し、番組にゆかりのあるゲスト・河井ゆずる（アインシュタイン）、荒川（エルフ）、佐々木久美とともに沖縄を満喫する。

■渡辺翔太ら『この世界は1ダフル』沖縄ロケのオフショット

投稿では、「ロケの運転は我らがMCしょっぴーです ドライブトークもお楽しみに」「みんなのオススメのドライブソングも発表します」などと見どころも紹介。

渡辺はブルーのアロハシャツに麦わら帽子を合わせたリラックス感あるスタイルを披露。海辺や船上でのショット、バギーにまたがる様子、カチューシャで前髪を上げてギャルピースをする姿など、沖縄を満喫する様子が収められている。

■渡辺翔太も海辺のソロショット公開

また、渡辺自身もInstagramで「沖縄」とつづり、オフショットを公開。海を背景に遠くを見つめる姿や、麦わら帽子に手を添えて佇む後ろ姿など、開放的なロケの雰囲気にぴったりな爽やかさを見せている。

ファンからは「しょっぴーの楽しそうな笑顔たまらん」「日焼けは絶対許さない鉄壁の守りの麦わら帽子がめちゃくちゃかわいい」「まるで家族写真みたい」「無邪気すぎてかわいい」「さすがにイケメンすぎ」「おでこ出しカチューシャかっこよすぎる」「メロお兄さん感謝」といった声が寄せられている。

■『この世界は1ダフル』予告映像

Snow Man

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