二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日3月25日（水）放送の同番組では、ゲストに曽野舜太（M!LK）を迎えて番組独自の検定試験「実用二階堂猪俣言語技能検定」に挑む。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！試験方法は至ってシンプル。英語が苦手な二階堂と猪俣が、超簡単な問題文を英語に翻訳して出題。解答者のM!LK曽野が、その答えを日