記者団に話すトランプ米大統領＝20日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は23日、米国がイランと過去2日間に「敵意の完全な解決に向けて大変良好で生産的な対話」を行ったと主張した。交流サイト（SNS）に投稿した。記者団に対し、米イラン双方が合意を望んでいるとの認識を示した。投稿ではイランの全ての発電所とエネルギー施設への攻撃を5日間延期するよう国防総省に指示した