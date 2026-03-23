他社のSNSやウェブサイト上にあるレシピをアプリ内に取り込んで一元管理できる、クックパッドの新機能「レシピスクラップ」。リリース直後から多くの料理人や料理研究家たちから激しい批判が殺到していた本件について、クックパッドは3月22日午後6時、公式サイトおよび公式Xにて声明を発表しました。しかし、その内容が「説明不足」「問題の核心がスルーされている」として、さらなる不信感と困惑を招く事態となっています。【