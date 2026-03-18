J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。田中滋｜GELマガ江藤高志｜川崎フットボールアディクト藤原裕久｜長崎サッカーマガジン「ViSta」上記サイトの3人が『J1百年構想リーグ 第6節』について語った動画となります。◯関連LIVE番記者が現場視点で読み解く！J1百年構想リーグ第6節レビューLIVE