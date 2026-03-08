あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蟹座あなたの周りに協力者や応援者が自然と集まってくる幸運な日。普段は控えめでも、今日はしっかりと意見を発信して大丈夫。あなたの情熱的な言葉は、その価値を理解してくれる仲間を増やし、次のステップへと進むための扉を力強く開いてくれるでしょう。★第2位……魚座