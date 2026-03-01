佐野海舟が出色のパフォーマンスを見せたドイツ・ブンデスリーガのマインツは現地時間2月28日、リーグ第24節でレバークーゼンと対戦し、1-1で引き分けた。日本代表MF佐野海舟がスタメン出場したなか、ドイツ紙「ビルト」が「マインツにとって重要な存在であるかを改めて証明した」と称賛した。佐野は今季の開幕戦から24試合連続でスタメン出場を果たした。定位置のボランチで出足良くプレスをかけ、攻守にわたって奮闘した。相