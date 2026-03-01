佐野海舟が出色のパフォーマンスを見せた

ドイツ・ブンデスリーガのマインツは現地時間2月28日、リーグ第24節でレバークーゼンと対戦し、1-1で引き分けた。

日本代表MF佐野海舟がスタメン出場したなか、ドイツ紙「ビルト」が「マインツにとって重要な存在であるかを改めて証明した」と称賛した。

佐野は今季の開幕戦から24試合連続でスタメン出場を果たした。定位置のボランチで出足良くプレスをかけ、攻守にわたって奮闘した。相手2人を無力化する絶妙ターンで会場を沸かすなど、随所で存在感を見せた。

試合は1-1で引き分けたなか、「ビルト」では「降格争いの中で引き続き闘志を見せている」とマインツの戦いぶりをレポート。上位のレバークーゼンから勝ち点1を手にした試合結果を評価した。

そして、佐野にチーム最高タイとなる2点（ドイツでは1が最高、6が最低）を与え、マインツにとって重要な存在であるかを改めて証明した」と称賛した。

「開始1分から素晴らしいパフォーマンスを見せた。多くのボールをカットし、ピッチの至る所に顔を出していた。この日本人は、自身がいかにマインツにとって重要な存在であることを改めて証明した」

マインツは昨年12月の時点で最下位と苦しんでいたが、年明けから復調し、現在は14位につける。佐野のハイパフォーマンスがチームをより上の順位に押し上げていく。（FOOTBALL ZONE編集部）