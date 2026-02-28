「週プレ」で巻頭グラビア昨年、自身の病気を公表し話題になったタレントの井口綾子（28）。幼いころから「芸能界への夢」を持っていたという。大学時代には、「週刊プレイボーイ」で巻頭グラビアを飾った。その時の異名は「モッツァレラボディ」。インパクトのあるネーミングだが、これにより「涙の家族会議」が行われたのだった。（全3回の第2回）＊＊＊【写真】「モッツァレラボディ」と言われたモデルの頃、青学時代には「