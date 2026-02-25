2027SSに向けた素材企画を検討する人に向けて、FABRICa NIPPONが東京で開催されます。テーマは「SYMPATHY 共感と共創」です。産地技術とデザイン企画をつなぐ2日間の展示商談会！ FABRICa NIPPON「2027 Spring & Summer」 会期：2026年3月4日 10:00〜18:00／3月5日 10:00〜17:00会期日数：2日間会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館 4階北住所：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフ