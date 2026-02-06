平日は仕事や家事などで寝るのが遅くなってしまうことが多く、休日にたくさん寝て疲れを取りたいと考える人は少なくないと思います。では、睡眠不足を感じているとき、どのように睡眠時間を調整して体を整えるのがよいのでしょうか。また、休日にたくさん寝る「寝だめ」は、睡眠不足解消に有効なのでしょうか。上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化させる“