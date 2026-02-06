【バルディフィエメ（イタリア）５日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子の公式練習が行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダリストの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、本番会場のプレダッツォ・ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で初飛びを行った。２日にイタリア入りしてから、初めてジャンプ台に登場。緩い追い風で飛んだ初飛びは９８・５メートルで着地。ほぼ風のなかった２回目はスッと空中に飛