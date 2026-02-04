日本ハムの山崎福也投手（３３）が４日、キャンプ２度目のブルペン入り。キャンプでは“二刀流”を封印し、投手としてのテーマに直球の威力向上を挙げ、自己最速更新となる１５０キロ超えを目標とした。この日は直球のみ４０球を投げ、「真っすぐがいいですね。去年のブルペンよりいいです。３、４キロ速くなっている。威力です。球の勢いを意識して」と、進化した直球に手応えを示した。「真っすぐが生きれば生きるほど変化も