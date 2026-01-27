ジェットスター・ジャパンは、国内線でのスルーチェックインサービスを開始した。東京/成田もしくは大阪/関西での同一日かつ同一予約、同社便間で推奨乗り継ぎ時間を満たしている乗り継ぎに限り、スルーチェックインができるようになる。これまでは乗り継ぎ時に、再度の搭乗手続きと荷物の預け直しが必要だった。東京/成田では一般エリアに出場後、再度保安検査を受ける必要がある。