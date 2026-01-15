¡Ö»Å»ö¤ò¤¦¤Þ¤¯¤³¤Ê¤»¤Ê¤¯¤Æ·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö¶ÈÌ³¤ò»¨¤Ë¤Õ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¿¦¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¿Í¤¬¤¹¤°¼­¤á¤ë¡×¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤ò·ÝÇ½À¸³è24Ç¯¤Î¥ß¥­¥Æ¥£¤³¤ÈÆ£ËÜÈþµ®¤¬²ò·è¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÀ¸¤­ÊÖ¤ë ¥ß¥­¥Æ¥£¸ìÏ¿2¡Ù¡ÊCE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤è¤ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤·¤«¤Ê¤¤MIKITTY WORDS¼«Ê¬¤ò¥°¥Ã¤È¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤é¤ä¤á¤Ê¤¤