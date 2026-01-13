セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、韓国発のアイス「ハートティラミス」と「クリーミーヨーグルトボール」を、1月20日から発売します。【画像】わ…あ…うまそ…コチラが”SNS映え”な韓国アイス2種です！！「ハートティラミス」は、スプーンで天面のチョコレートを割るとパリッと砕け、ティラミスが現れるアイス。価格は537円（以下、税込み）。「クリーミーヨーグルトボール」は、濃厚でありながら後味が爽や