テレ東では2026年１月12日（月・祝）より、ドラマプレミア23「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」（毎週月曜夜11時6分～）を放送いたします。 “キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う―――本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、赤楚衛二主演のピュア・ラブストーリーです。Netflixでの世界独占見