【挿入歌NCT WISH「Same Sky」＆ED音田雅則「幸せの色」決定】主演・赤楚衛二「キンパとおにぎり」2026年 1 月12日（月・祝）スタート

テレ東では2026年１月12日（月・祝）より、ドラマプレミア23「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」（毎週月曜夜11時6分～）を放送いたします。

“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う―――本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、赤楚衛二主演のピュア・ラブストーリーです。Netflixでの世界独占見放題配信も決定しており、配信は各話地上波放送と同時タイミングから開始予定。日本のみならず、世界の皆様に向けてお届けする恋愛ドラマとなっています。

この度、本作の楽曲を一挙解禁！挿入歌はNCT WISH「Same Sky」、EDテーマは音田雅則「幸せの色」、音楽はJeon Jin Hee（チョン・ジンヒ）に決定しました。挿入歌を務めるNCT WISHは、日本、韓国、アメリカなどグローバルに活躍するNCTグループの最後のユニットとして誕生しました。「WISH for Our WISH」（みんなの願いを叶える）というキャッチフレーズのもと活動し、Instagramのフォロワー数は330万人以上を誇る大人気のアーティストです。挿入歌に決まった「Same Sky」は温かいサウンドに乗せて、支え合う気持ちを描いたレトロ・ポップR&Bな楽曲。主人公・大河（赤楚衛二）とヒロイン・リン（カン・ヘウォン）の初々しくも微笑ましい日常のシーンを彩ります。NCT WISH「Same Sky」は1月26日（月）放送の第3話から登場予定です。

そして、EDを務める音田雅則は、SNSを中心に人気急上昇中のソロアーティスト。聴く人の心に寄り添う繊細な歌詞が共感を呼び、2022年に投稿した、姉の結婚式のために作ったオリジナル楽曲「ウエディング」はTikTokをはじめSNSから拡散され、YouTubeの再生回数は3500万回を突破しました。そんな彼が手掛けたEDテーマ「幸せの色」は、心に突き刺さる優しさと切なさが共存した歌声が印象的なナンバー。音田の楽曲が、大河とリンの恋模様をドラマチックに演出します。

またドラマの音楽を担当するJeon Jin Hee（チョン・ジンヒ）は、韓国で活躍するシンガーソングライター兼ピアニスト。2020年には MBC ドキュメンタリー番組「Meeting You」の音楽監督を務めるなど、独自の音楽性で新たな地平を切り開きながら、世界へと活動の幅を広げるアーティストです。ピアノを中心とした美しい楽曲が、惹かれ合いながらも文化の壁にぶつかる大河とリンの心情を叙情的に盛り上げます。ドラマでは、Jeon Jin Hee（チョン・ジンヒ）が歌う楽曲も流れる予定です。

個性豊かな楽曲の数々でお届けする「キンパとおにぎり」の放送開始をお楽しみに！

＼NCT WISH、音田雅則らからコメントが到着しました！／

≪コメント≫

■NCT WISH

僕たちならではのポップさと清涼感のある「Same Sky」がそれぞれの感情を彩るお手伝いができたらうれしいです。

「キンパとおにぎり」をご覧になって、すてきな1週間の始まりを過ごしてもらえたらと思います。

■音田雅則

頂いた台本を読みながら、

キンパとおにぎりのように、 "似ているようで違う" それぞれの心があること。

そんなことを思い描きながら、

それぞれが互いの人生・恋愛に対する価値観を認め合い、そしてひとりひとりが、 "あなた" という色を大切にしてほしい、そんな想いで書き下ろしさせていただきました。

この素敵な作品に携われることをすごく光栄に思います。

「幸せの色」どうぞよろしくお願いいたします。

■Jeon Jin Hee（チョン・ジンヒ）

「キンパとおにぎり」の音楽を担当してほしいというご提案を初めてメールでいただいたとき、とてもうれしかったことを覚えています。

ドラマに込められた、熱くて複雑でありながら愛に満ちた青春の時間を音楽で描きたいと思いながら制作しました。制作のあいだずっと、スタッフの皆さんの感想や励ましで、楽しい気持ちで作品を完成させることができました。

日本での初めての活動を、このように美しいドラマとともに始められたことに心から感謝しています。

≪楽曲情報≫

NCT WISH「Same Sky」（avex trax）

2月27日（金）18:00 全世界一斉配信

音田雅則「幸せの色」

1月12日（月・祝）配信リリース URL

https://lnk.to/shiawasenoiro

≪あらすじ≫

小料理店「田の実」でアルバイトを始めて３年になる長谷大河（赤楚衛二）は、かつては大学駅伝のエースとして将来を期待されていたものの、成績不振で挫折した過去を持つ。今は特別な夢があるわけではないが、店主に新メニュー考案を任せられるなど少しずつ仕事にやりがいを感じ始めていた。一方、アニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン（カン・ヘウォン）は、課題の制作に追われる日々。なんとか課題を締め切り間際に提出し安堵したのもつかの間、今度は学生寮を退去してほしいとの解約通知が…。しかし外国人には、日本での住まい探しは一筋縄ではいかず心身共に疲弊していく…。そのとき2人は「田の実」で偶然の出会いを果たす。大河が振る舞ったおにぎりに感動し、空腹と疲れた心がじんわり満たされていくリン。おいしそうに頬張るリンの笑顔に目を奪われる大河。そして目が合った瞬間、あらがえないほどのときめきが、2人の間を駆け抜けた――。

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマプレミア23「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」

【放送日時】 2026 年1月12日スタート 毎週月曜夜11時6分～11時55分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送と同時タイミングから、動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信！

▶Netflix：https://www.netflix.com/jp/



広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

▶TVer： https://tver.jp/series/sr9d373cmt

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/kinpa_onigiri/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】 赤楚衛二

【出演】 カン・ヘウォン ムン・ジフ 深川麻衣 片岡凜 福山翔大 ソ・ヘウォン パン・ウンヒ 遊井亮子 中島ひろ子 三浦誠己 渡辺真起子 吹越満

【シリーズ構成】 岨手由貴子 山田能龍

【脚本】 イ・ナウォン 山田能龍 横尾千智 畑中みゆき

【監督】 林田浩川 畑中みゆき 小山亮太

【挿入歌】 NCT WISH「Same Sky」（avex trax）

【EDテーマ】 音田雅則「幸せの色」

【音楽】 Jeon Jin Hee

【プロデューサー】 中島叶（テレビ東京） 小嶋志和（テレビ東京） 五箇公貴（BABEL LABEL） 向井達矢（ラインバック）

【制作】 テレビ東京 BABEL LABEL

【製作著作】 「キンパとおにぎり」製作委員会

