私はキヌ（60代後半）。旦那は10年ほど前に亡くなり、今は1人で暮らしています。息子のコウジ（36歳）はハルナ（29歳）さんと結婚をして、孫は2人。私はこれまで、息子が私を気にかけてくれたおかげで満足いく日々を送っていました。ハルナさんも私を大事にしてくれていたと思います。けれど、孫の七五三と誕生日会のことがきっかけで、息子家族と距離ができてしまったのです。私は、孫のしつけがなっていないと息子夫婦を責めまし