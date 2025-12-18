SKの5選手に2桁得点を許してしまう 12月17日に『東アジアスーパーリーグ（EASL）』グループAに参戦中の宇都宮ブレックスは韓国のソウルSKナイツと敵地で対戦。SKに序盤から高い強度でプレーをされてしまい78-84で敗戦、グループステージの戦績は1勝2敗の3位に留まった。 宇都宮はジーコ・コロネルヘッドコーチが体調不良で今回の遠征に帯同せず、試合の指