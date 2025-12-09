【プレゼント応募期間：2025年12月9日（火）18:00 〜12月23日（火）17:59迄】ヘアケア製品や美容家電が人気のBRiOSS（ブリオス）から、約10秒のスピード加熱で上向きカールまつ毛を叶える『ホットアイラッシュカーラー』が2025年11月18日（火）より発売中です。ふぉーちゅん編集部によるリアルな口コミ・レビュー付きでご紹介します♡時短で美まつ毛に仕上がる♡BRiOSS（ブリオス）より『ホットアイラッシュカーラー』が