たぬかなのインスタグラムより＠ｔａｎｕｋａｎａ１１２１スポーツ報知

「結婚は4年目。炎上前」隠すのがしんどくなり公表…反響呼ぶ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • たぬかなが27日までに、結婚していたことをSNSで発表し反響を呼んでいる
  • 配信では、「結婚は4年目になります。炎上前だね」などと告白
  • たぬかなは過去に、男性の身長をめぐり「人権ない」発言が炎上したことも
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
  2. 2. 名探偵津田 まさかの流れで開幕
  3. 3. 日本で中国人への犯罪多発 中国
  4. 4. 北川景子の「物乞い」娘ショック
  5. 5. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  6. 6. 録音を許さず? 国分の強引降板劇
  7. 7. 森本慎太郎「東山紀之氏は迷惑」
  8. 8. 国分が会見 引っかかった5文字
  9. 9. 損失2千万報道ホテル「想定内」
  10. 10. 吉沢亮 泥酔事件から見事な復活
  1. 11. 香港火災で44人死亡 男3人を逮捕
  2. 12. 高市氏の後ろでガン睨み「怖い」
  3. 13. 王将事件の初公判 女性の叫び声
  4. 14. 古市氏「日テレがコンプラ違反」
  5. 15. 怒る中国 日本ごときが許せない
  6. 16. セクハラ報道 新潮が逆転敗訴
  7. 17. 国分太一会見 日テレがコメント
  8. 18. 新作は「名探偵プリキュア!」に
  9. 19. 女子高生に暴行? 女子中学生逮捕
  10. 20. 古館 国分太一の会見に「残念」
  1. 1. 日本で中国人への犯罪多発 中国
  2. 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  3. 3. 損失2千万報道ホテル「想定内」
  4. 4. 香港火災で44人死亡 男3人を逮捕
  5. 5. 王将事件の初公判 女性の叫び声
  6. 6. 国分太一会見 日テレがコメント
  7. 7. セクハラ報道 新潮が逆転敗訴
  8. 8. 女子高生に暴行? 女子中学生逮捕
  9. 9. 赤坂刺傷 また同じことやってる
  10. 10. 愛子さま思わず「ハッハッハッ」
  1. 11. 中国依存 危ない日本企業を調査
  2. 12. サブクレードK 変異ウイルス確認
  3. 13. 「東京大飯店」改名に中国人指摘
  4. 14. 橋から海に転落 約4時間半漂流
  5. 15. 巨大クマの目撃情報 真相が判明
  6. 16. インフル猛威 変異株が影響か
  7. 17. ブランド柿が「中国産」悪質広告
  8. 18. プールで死亡 8000万円支払いへ
  9. 19. 何一つ便利じゃないマイナカード
  10. 20. 中国人観光客が関西空港で転落死
  1. 1. 「母を殺した」79歳息子が110番
  2. 2. 「石破さんが嘘つきに」場内ヤジ
  3. 3. 23区 都心ほど出生率が高い理由
  4. 4. 中国観光客は「来なくていい」
  5. 5. 床はNG 加湿器の正しい置き場所
  6. 6. 野田氏「私も日中悪化の当事者」
  7. 7. 台湾有事に中国反発 石破氏見解
  8. 8. 高市氏批判で嫌がらせ 野党困惑
  9. 9. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
  10. 10. 名もなき「名仕事」にありがとう
  1. 11. 偽サイト&なりすまし スタバ喚起
  2. 12. 外国人の税・社会保険料「未納情報」把握にマイナンバー活用…在留審査の厳格化へ政府の見直し案判明
  3. 13. 愛子さまの名スピーチ 3つの特徴
  4. 14. アカウント不正売買禁止 求む声
  5. 15. 首相、野田氏に議員定数削減への賛同要請
  6. 16. 高齢者 餅よりも危険な食べ物
  7. 17. 小野田氏は「噛み付いてばかり」
  8. 18. 苦しみながら絶命 遺族の苦しみ
  9. 19. 異色の経歴 85歳男性の年金額
  10. 20. 安野貴博氏のプロポーズに妻絶句
  1. 1. 死亡女性が棺内で動き出す タイ
  2. 2. 中国人 よく日本旅行に行けるな
  3. 3. ソウルで交通事故 邦人女児死亡
  4. 4. 香港のマンション火災 13人死亡
  5. 5. 厳戒下でサッカー日中戦 上海
  6. 6. 中国の航空ショーから日本人排除
  7. 7. 戦争止めて 中国人が平和訴える
  8. 8. 日本で安全に注意 中国再び訴え
  9. 9. 宇宙はどうやって生まれたのか
  10. 10. 最強の侍J実現? 韓国は戦々恐々
  1. 11. 16歳未満のSNS制限を要請 EU
  2. 12. ヒラメの刺身食べた瞬間言葉失う
  3. 13. 野生のオオカミ、道具使用か 加
  4. 14. 中国「台湾は歴史への無知か」
  5. 15. 日本の梅酒を飲んで驚きの声
  6. 16. 韓国「働かないと生活できない」
  7. 17. 栄養食の支給「現実離れ」が露呈
  8. 18. 「日本特有」飲食店の会計で混乱
  9. 19. 薬物盛られた? 米女優搬送される
  10. 20. ルーブルの窃盗事件 4人を拘束
  1. 1. 高市内閣 3人のヤバすぎる身内が
  2. 2. 佐川急便 取扱量増で配送に遅れ
  3. 3. Suicaペンギン卒業 裏の理由
  4. 4. ヤマト&佐川 荷物の配送に遅れ
  5. 5. U-NEXT障害 アクセスエラー増加
  6. 6. 島流しされた人 その後どうなる?
  7. 7. 「静かな退職」が注目される理由
  8. 8. 「返金すべき」美容外科医に怒り
  9. 9. EV戦略 大手が次々に見直し
  10. 10. ロンドン市場 円売りが優勢に
  1. 11. 安月料で責任重い 日本企業批判
  2. 12. 25年度の税収 初の80兆円超えへ
  3. 13. 前代未聞 中学入試のクイズ解説
  4. 14. 日本企業の人事制度が抱える病理
  5. 15. 若年層に代行使われて離職された
  6. 16. 経済産業省が要望する研究開発税
  7. 17. 席を立ち数分後…サイゼで違和感
  8. 18. モームリなぜ急成長 元社員語る
  9. 19. 無印の注目アウターを紹介
  10. 20. THE NORTH FACEがAmazonで27%OFF
  1. 1. 星4以上だけ厳選 Amazon神製品
  2. 2. 未納→解約で dポイント利用不可
  3. 3. 楽天買い回りに便利な楽券とは?
  4. 4. Snow Peakやogawaが最大48%OFF
  5. 5. AirPodsなどイヤホン最大58%オフ
  6. 6. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
  7. 7. 話題のリカバリーウェアが20%OFF
  8. 8. THE NORTH FACEのアウターもお得
  9. 9. dyson定番の掃除機が34%OFFに
  10. 10. 快眠グッズがAmazonで最大54%OFF
  1. 11. 「毎日書評」AIで活用するコツ
  2. 12. コールマンの定番商品が42%OFFに
  3. 13. Kindleで人気小説が50%pt還元中
  4. 14. Amazonでタオル類が最大39%OFFに
  5. 15. ビールなどお酒類が最大22%OFFに
  6. 16. Apple Watchがセール 12/1まで
  7. 17. 楽天セール Ankerが最大半額に
  8. 18. 指ロボットも SwitchBotがセール
  9. 19. 10インチの超小型PC使ってみた
  10. 20. Amazonで「エアライダー」が安い
  1. 1. 大谷を凌ぐ「一番人気」の日本人
  2. 2. 都玲華 30歳差恋人にぞっこんか
  3. 3. 大谷自身は「今がピークあたり」
  4. 4. 「まるで高校生対小学生」の試合
  5. 5. 大谷の餌食 カモにされた男判明
  6. 6. CL 南野拓実にファンから称賛も
  7. 7. 3冠牝馬 ジェンティルドンナ死す
  8. 8. F1角田がいけにえ? 英で衝撃予測
  9. 9. F1 角田の後任に日本人浮上か
  10. 10. 神戸が上海申花に完勝 中国
  1. 11. WBCメンバー入りへ 2冠王が熱望
  2. 12. エ軍の「不良債権」電撃引退か
  3. 13. 羽生九段が1600勝 勝利数を更新
  4. 14. 松本剛の人的補償 誰を選ぶのか
  5. 15. 全日本プロレス 青柳が交通事故
  6. 16. ピラミッド建設 運んだ方法
  7. 17. 巨人が恐怖も アルトマン氏死去
  8. 18. ACLE 中国での試合でまた疑惑が
  9. 19. エムバペ 7分間でハット&衝撃4発
  10. 20. 佐藤輝がMVP 球史に残る「恩人」
  1. 1. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
  2. 2. 名探偵津田 まさかの流れで開幕
  3. 3. 北川景子の「物乞い」娘ショック
  4. 4. 録音を許さず? 国分の強引降板劇
  5. 5. 森本慎太郎「東山紀之氏は迷惑」
  6. 6. 国分が会見 引っかかった5文字
  7. 7. 吉沢亮 泥酔事件から見事な復活
  8. 8. 高市氏の後ろでガン睨み「怖い」
  9. 9. 新作は「名探偵プリキュア!」に
  10. 10. 古市氏「日テレがコンプラ違反」
  1. 11. 怒る中国 日本ごときが許せない
  2. 12. 樽美酒研二の疾患 まさかの原因
  3. 13. 古館 国分太一の会見に「残念」
  4. 14. 池松壮亮&河合優実 結婚秒読みか
  5. 15. 国分太一「中居正広氏よりマシ」
  6. 16. 国分太一が謝罪「引退も考えた」
  7. 17. 国分 小学生レベルの悪ふざけを?
  8. 18. 詫びた国分 日テレ「会えない」
  9. 19. 流行語大賞候補に「オールドメディア」TBS社長が言及「ネガティブに捉えるのではなくポジティブに」
  10. 20. 米津玄師 男性ソロ初10週連続1位
  1. 1. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
  2. 2. 無印の注目アウターを紹介
  3. 3. モラ夫には「プチ家出」で対処
  4. 4. マック サイドサラダを変更へ
  5. 5. G-SHOCK パリと東京が融合
  6. 6. 「行衛」はなんて読む？声に出して読みたい埼玉県の地名！
  7. 7. 元カノの彼氏に「ハイスペ」驚き
  8. 8. 米粉で簡単チーズフォンデュ
  9. 9. 高2で妊娠 今は孫いるアイドルに
  10. 10. 熟年期の妻 髪を整えて愛が再燃
  1. 11. 兄は時代錯誤なモラハラ夫
  2. 12. ミスド新作を絶賛 飽きが来ない
  3. 13. 冬コーデ cocaの人気トップス
  4. 14. 大人にフィットするこなれヘア
  5. 15. しまむらの注目レッグ商品
  6. 16. しまむら 上下でチープに見える?
  7. 17. どれにする? セーターの新名品
  8. 18. スタバ 冬にぴったりな新作登場
  9. 19. 【2025】Amazonブラックフライデーで今買うべきベスコス34選！お得に手に入る超名品まとめ
  10. 20. 「ホリデーを彩る」コスメ登場