交通事故により大分県内で1週間に6人が死亡したことから、知事による全県非常事態宣言が12年ぶりに発令されました。 【写真を見る】大分県で交通事故死相次ぐ、1週間で6人死亡12年ぶりに全県非常事態宣言県警が取り締まり強化 県内では11月16日から22日までの1週間に5件の交通事故で6人が死亡しています。 深刻な状況を受けて知事による交通非常事態宣言が12年ぶりに25日から発令されています。 これを受けて、交通量の多