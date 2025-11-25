ニューストップ > 国内ニュース > 今年も「脳汁銭湯」帰ってくる！ PR企画 コラボニュース 今年も「脳汁銭湯」帰ってくる！ 2025年11月25日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 昔ながらの銭湯が期間限定で“異世界”へ姿を変えた『脳汁銭湯2025』再登場 昨年4,457人が来場し、来場者アンケートで9割以上が「脳汁が出た！」と回答 今年は「探す楽しさ」倍増。『ヲトナ基地プロジェクト』仕掛人が魅力を語る ・脳汁銭湯／イキすぎた光と狂気のNEW浴体験 noujirusento.com 記事を読む おすすめ記事 たぬかな、結婚していた SNSで報告 生配信では入籍時期も説明 祝福殺到「おめでとう！」「幸あれ」 2025年11月25日 22時33分 赤坂の女性刺傷、逮捕の自衛官「家族のことは伏せて交際」と供述…知人「優しい父親」「子供と水遊び」 2025年11月22日 20時42分 SSAライブ客が病院のトイレに？患者家族が「勝手に使うな」と訴え 病院側はマナー厳守呼びかけ 2025年11月25日 18時25分 カズレーザー、二階堂ふみとの新婚生活は「楽しいですね！最高です。だって…」 2025年11月25日 10時43分 やっぱり事故った…ドラレコが捉えた居眠りトラック｢恐怖の映像｣､父の命を奪った運転手の｢呆れた言い訳」 2025年9月21日 7時15分